İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri çıkarması
İstanbul'da 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası İstanbul Fuarı'nın açılışı bugün yapıldı. Açılışa katılan Kayseri protokolünden isimler stantları gezerek Kayserili mobilyacılarla bir araya geldi.
IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğiyle 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış programına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan stantları gezerek Kayserili mobilyacılarla bir araya geldi.