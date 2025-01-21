Milletvekili Özsoy, 'Fuar'a TÜYAP ile beraber toplam 132 firmamız Kayseri'den gelecek'

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğiyle 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda stantları Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Hüseyin Okandan, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy gezdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Öncelikle fuar açılışını yapan Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tüm federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Mobilyanın başkenti Kayseridir. Herkesin bildiği gibi bugün de burada yanlış bilmiyorsam arkadaşlardan aldığım bilgi 102 tane Kayseri firması şu anda fuar alanında stant açmış. İnşallah TÜYAP'takiyle beraber toplam 132 firmamız Kayseri’den gelecek. Ben bereketli bir fuar diliyorum, herkese selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.