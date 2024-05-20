İstikbal, Romanya'da ilk mağazasını açtı

Mobilya sektörünün dev kuruluşu İstikbal, yurtdışı pazarlarda büyümeye devam ediyor.

İstikbal, Romanya'da ilk mağazasını açtı
Kayseri GündemEditör

Mobilya sektörünün dev kuruluşu İstikbal, yurtdışı pazarlarda büyümeye devam ediyor.

16 Mayıs’ta Neamt’ta gerçekleşen açılışa İstikbal Yöneticilerinin yanı sıra Romanya Milletvekili Dan Laurentiu Leoreanu, Belediye Başkanı Leonard Achiriloaiei, iş insanları, mimar ve tasarımcılar katıldı. 800 metrekare büyüklüğe sahip mağazanın açılışında konuşma yapan İhracat müdürü Hülya Bal, 67 yıllık köklü geçmişi olan İstikbal’i Romanya’ya kazandırmış olmaktan dolayı mutluluklarını ifade ederken, açılışın markaya ve bölge halkına hayırlı olmasını ifade etti.

50 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla konforlu ve kaliteli mobilyayı tüm dünyaya sunma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İstikbal, 2024’te yurt dışı mağaza sayısını 200’e yükseltmeyi hedefliyor.

İstikbal, Romanya'da ilk mağazasını açtı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Büyük Şehir Sanat Galerisi'ne sanatseverlerden tam not
Büyük Şehir Sanat Galerisi'ne sanatseverlerden tam not
Aşık Veysel Bulvarı Talas Bulvarı'na bağlanıyor
Aşık Veysel Bulvarı Talas Bulvarı'na bağlanıyor
Şehid Seyit Kutup, Yazarlar Birliği'nde anlatıldı
Şehid Seyit Kutup, Yazarlar Birliği'nde anlatıldı
Talas'tan 'çok özel' Necip Fazıl Sergisi
Talas'tan 'çok özel' Necip Fazıl Sergisi
Büyükşehir hizmet binası 'ledli tasarruf'a geçti
Büyükşehir hizmet binası 'ledli tasarruf'a geçti
Bünyan'da derbi maç dostluğu
Bünyan'da derbi maç dostluğu