İstiklal Marşı'nın 104 yıllık destanı Kayseri'de yankılandı

Kayseri’de, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi bir program düzenledi. Programa protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadeleye katkıları anlatıldı. Öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterileri, şiir dinletileri ve çeşitli etkinlikler izleyicilere sunuldu.

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Damla Güler, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında yaptığı konuşmasında; “Bugün, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle bizlere miras kalan bu büyük değeri anlamak ve yaşatmak bir sorumluluk haline gelmiştir. Bizler, onun izinden gitmeli; onun Türk milletine olan inancını, sevgisini ve milli şuurunu her zaman koruyarak, her adımda daha güçlü bir Türkiye için çalışmalıyız. Son olarak, İstiklal Marşı’nı kabul ettiğimiz bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy’a, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza ve tüm gazi ve şehitlerimize rahmet ve minnet duygularımı sunuyorum. Onların mücadelesi, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık arzusunun simgesi olmuştur. İstiklal Marşı’nın sözlerinde ifadesini bulan bu yüce değerler, bizlerin bugüne kadar taşıdığı en büyük miras olmuştur. Hep birlikte bu mirasa sahip çıkarak, yarının Türkiye’sine daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.