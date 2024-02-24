İstiklal Marşı Okuma Yarışması'na başvuru için son günler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından İstiklal Marşı’nın kabulü konusunda ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ sloganıyla İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nın ikincisi düzenleniyor. Başvuru için son gün 25 Şubat olan yarışmada, Türkiye Yüzyılı’nda İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde hissedilen milli ve manevi ruhu yansıtmak ve yaşatmak amaçlanıyor.

Kayseri’de kültür ve sosyal faaliyetleri de yürüten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, millî manevi değerlerine bağlı, saygılı ve donanımlı genç nesiller için sürdürdüğü hizmetlerinden birisi daha olan bir yarışmaya imza atıyor. Düzenlediği yarışmalarla da gençlere hitap eden Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ve Türk Milleti’ne armağan ettiği İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ yarışmasının 2’ncisi düzenleniyor. Yarışmada birbirinden değerli çalışmalar, toplanan jüri heyeti tarafından değerlendirilerek, dereceye girenlere hediye verilecek. Son müracaat tarihi 25 Şubat Pazar olarak belirlenen yarışma 4-11 yaş ile 12-18 yaş olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleşecek. Yarışmada 1’inciye 10 inç tablet, 2’nciye 8 inç tablet 3’üncüye 7 inç tablet, 3 kişiye de mansiyon ödülü olarak akıllı saat hediye edilecek.

Vatandaşlar yarışma hakkında bilgi almak ve çektikleri videoları göndermek için www.kaymekyarisma.com adresini kullanabilecekler. Yarışmada, Türkiye Yüzyılı’nda İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde hissedilen milli ve manevi ruhu yansıtmak ve yaşatmak amaçlanıyor.