Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 3 - Ankaragücü: 2
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada topla buluşan Gökhan topla birlikte ilerleyerek ceza sahasına kadar girdi. Gökhan’ın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nazon, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
62. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topu alan Hasan Ali’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır’dan döndü. Kale önünde topu alan Julian Jeanvier’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
83. dakikada hızlı gelişen atakta Pedrinho’nun pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Tolga’nın yerden sert vuruşunda kaleci Bilal iki hamlede topu kontrol etti.
90+3. dakikada sağ kanattan Gökhan’ın ortasında arka direkte iyi yükselen Mane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif (Kolovetsios dk. 46), Carole (Hasan Ali dk. 46), Kartal, Boa Morte, Bourabia, Cardoso (Shukurov dk. 88), Ramazan (Mane dk. 46), Nazon (Bahoken dk. 81)
Yedekler: Onurcan, Attamah, Ackah, Eray, Talha
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mert, Mujakic (Kazımcan dk. 71), Tolga, Pedrinho, Bassogog (Morutan dk. 66), Efkan Bekiroğlu (Kaan dk. 71), Chatzigiovanis (Cephas dk. 66), Ali Sowe (Bajic dk. 87)
Yedekler: Ertaç, Arda, Hayrullah, Saponara, Flips
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Nazon (dk. 53), Julian Jeanvier (dk. 62), Mane (dk. 90+3) (Kayserispor), Bassogog (dk. 45), Efkan Bekiroğlu (dk. 45+4) (Ankaragücü),
Sarı kartlar: Arif, Boa Morte, Ramazan (Kayserispor)i Ali Sowe, Atakan, Radakovic (Ankaragücü)