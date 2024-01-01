İstiklal Şairi'nin sergisi Mevlana Meydanı genç ofiste

Talas Belediyesi tarafından İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılını anma amacıyla düzenlenen sergi, Mevlana Mahalle Meydanında bulunan Genç Ofis'e taşındı.

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  • 01.01.2024 10:20
  • Güncelleme: 01.01.2024 12:12
İstiklal Şairi'nin sergisi Mevlana Meydanı genç ofiste
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 87. yılını anma amacıyla düzenlenen sergi, Mevlana Mahalle Meydanında bulunan Genç Ofis’e taşındı.

Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası nedeniyle bir alışveriş merkezinde açılan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sergi, şimdi de Mevlana Meydanı Genç Ofis’te ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin ve Talas Belediyesi’nin Mehmet Akif konulu çalışmalarının yer aldığı sergide, Milli Şaire ait bazı şiirler de tablo olarak sunuluyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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