İstişare Toplantısı, Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında yapıldı
Talas Belediyesi'nde gerçekleştirilen İstişare Toplantısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında gerçekleşti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstişare toplantısına, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve katılım sağladı.
Yaklaşan Ak Parti Kongresi öncesi yapılan istişare toplantısında, kentin öncelikli problemleri de ele alındı.