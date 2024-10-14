  • Haberler
  • Gündem
  • İstişare Toplantısı, Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında yapıldı

İstişare Toplantısı, Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında yapıldı

Talas Belediyesi'nde gerçekleştirilen İstişare Toplantısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında gerçekleşti.

İstişare Toplantısı, Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstişare toplantısına,  Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve katılım sağladı.

Yaklaşan Ak Parti Kongresi öncesi yapılan istişare toplantısında, kentin öncelikli problemleri de ele alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bir haftada Fetö'den 9, dini istismardan 4 kişiye işlem yapıldı
Bir haftada Fetö'den 9, dini istismardan 4 kişiye işlem yapıldı
Öğrenci ve Velilerin Güvenli Yol Talebi
Öğrenci ve Velilerin Güvenli Yol Talebi
İstişare Toplantısı, Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında yapıldı
İstişare Toplantısı, Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında yapıldı
İncesu Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
İncesu Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
Yeşil Mahalle pazar yeri yenilendi
Yeşil Mahalle pazar yeri yenilendi
Minik şifa deposu, fazla tüketildiğinde zehir oluyor
Minik şifa deposu, fazla tüketildiğinde zehir oluyor