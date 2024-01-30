İşyerinin önüne bıraktığı köpeği 2 şüpheli tarafından çalındı
Kayseri'de H.Ö'nün işyerinin önüne bıraktığı köpeği kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde saat 16:00 sularında meydana geldi. 4 yıldır kendisiyle birlikte olan köpeğini işyerininin önüne bırakan H.Ö. 15 dakika sonra köpeğinin olmadığını farketti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına bakan H.Ö. Köpeğinin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındığını farketti. Bunun üzerine H.Ö. Durumu polis ekiplerine ihbarda bulunarak köpeğinin bulunması için şikayetçi oldu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.