İşyerinin önüne bıraktığı köpeği 2 şüpheli tarafından çalındı

 Kayseri'de H.Ö'nün işyerinin önüne bıraktığı köpeği kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İşyerinin önüne bıraktığı köpeği 2 şüpheli tarafından çalındı

Olay Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde saat 16:00 sularında meydana geldi. 4 yıldır kendisiyle birlikte olan köpeğini işyerininin önüne bırakan H.Ö. 15 dakika sonra köpeğinin olmadığını farketti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına bakan H.Ö. Köpeğinin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındığını farketti. Bunun üzerine H.Ö. Durumu polis ekiplerine ihbarda bulunarak köpeğinin bulunması için şikayetçi oldu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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