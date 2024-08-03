İtfaiye ekipleri bir ayda bin 627 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda toplam bin 627 itfai olaya müdahale ederken 100 de denetim gerçekleştirdi. Öte yandan bin 141 eğitim verdi.

İtfaiye ekipleri bir ayda bin 627 olaya müdahale etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Temmuz ayı istatistiklerini açıkladı. Son bir ay içerisinde 1105 yangına, 115 trafik kazasına ve 1 su baskınına müdahale edilmesinin yanı sıra 396 da kurtarma olayı gerçekleştirildi.
Öte yandan 17 istasyon, 56 araç ve 308 personelle 39 denetim gerçekleştirilirken bin 141 eğitim verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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