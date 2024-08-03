Sivas'ta lokomotif devrildi: 2 yaralı

Sivas'ta raydan çıkan lokomotif yan devrilmesi sonucu iki makinist yaralandı.

Sivas'ta lokomotif devrildi: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta raydan çıkan lokomotif yan devrilmesi sonucu iki makinist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, bölge trafik mevkiinde meydana geldi. Samsun’dan Sivas’a geldiği öğrenilen lokomotif, manevra yaptığı esnada raydan çıkarak yan devrildi. Lokomotif içerisinde bulunan 2 makinist hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı makinistler yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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