İtfaiye ekipleri bir ayda bin 763 olaya müdahale etti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda toplam bin 763 olaya müdahale ederken 39 da denetim gerçekleştirdi. Ayrıca bin 3 bin 632 eğitim verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Haziran ayı istatistiklerini açıkladı. Haziran ayı içerisinde 1089 yangına, 115 trafik kazasına ve 4 su baskınına müdahale edilmesinin yanı sıra 555 de kurtarma olayı gerçekleştirildi.
Öte yandan 17 istasyon, 56 araç ve 308 personelle 39 denetim gerçekleştirilirken 3 bin 187 eğitim verildi.