İtfaiye ekipleri bir ayda bin 763 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda toplam bin 763 olaya müdahale ederken 39 da denetim gerçekleştirdi. Ayrıca bin 3 bin 632 eğitim verdi.

İtfaiye ekipleri bir ayda bin 763 olaya müdahale etti


Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Haziran ayı istatistiklerini açıkladı. Haziran ayı içerisinde 1089 yangına, 115 trafik kazasına ve 4 su baskınına müdahale edilmesinin yanı sıra 555 de kurtarma olayı gerçekleştirildi.

Öte yandan 17 istasyon, 56 araç ve 308 personelle 39 denetim gerçekleştirilirken 3 bin 187 eğitim verildi.

Haber Merkezi

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