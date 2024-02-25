İtfaiyeden nefes kesen hayvan kurtarma operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan bir keçiyi, 2 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı.

İtfaiyeden nefes kesen hayvan kurtarma operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan bir keçiyi, 2 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı.

Develi ilçesi Öksüt Mahallesi’nde besici Mustafa Aşır, keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. Uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Aşır’a teslim edildi. Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Çalışmayı heyecanla izleyen besici Aşır, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua ederek, “Allah devletimize zeval vermesin, hayvan da olsa insan da olsa can candır, devletimiz her zaman burada. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin” dedi.

İtfaiye ekipleri de “Her canlı bizim için değerli ve özeldir. Tehlikeye düşmüş her canlının yanındayız” dedi.

İtfaiyeden nefes kesen hayvan kurtarma operasyonu
İtfaiyeden nefes kesen hayvan kurtarma operasyonu
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

5 yılda tarıma 500 milyon TL'lik yatırım
5 yılda tarıma 500 milyon TL'lik yatırım
'İkinci basım çeyrek altın' altına olan güveni azalttı
'İkinci basım çeyrek altın' altına olan güveni azalttı
Erciyes'te Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı yapıldı
Erciyes'te Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı yapıldı
Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzünü güldürüyor
Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzünü güldürüyor
Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti
Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti
Başkan Yalçın'dan anlamlı nikah hatırası 2 bini aştı
Başkan Yalçın'dan anlamlı nikah hatırası 2 bini aştı