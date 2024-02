İyi Parti adayı Kazım Yücel şehrin ücralarında halkla buluştu

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin ile birlikte Kocasinan'ı adım adım gezmeye devam ediyor. Kazım Yücel ve İyi Parti heyetinin adresi Güneşli, Buğdaylı ve Sancaktepe Mahallesi oldu.

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin ilk olarak Güneşli Mahallesine gitti. Mahalle sakinleri Kazım Yücel'e belediyelikten çıktıktan sonra mahallenin yeterince hizmet alamadığını belirttiler. Mahalle sakinleri, mahallelerine sadece rant amacı ile baktıklarını ve değerli görülen arazilerin de satıldığını ileri sürdüler.

Güneşli Mahallesinin belediyelikten çıktıktan sonra isteği hizmeti alamadığını belirten Yücel, "Sizi sadece rant olarak görüyorlar. Büyükşehir yasası ile zengin ortak gelecek dediler ama kendilerini zengin etmenin yolları ile uğraştılar. Her konudan haberim var. Bünyan tarafına yapılacak olan OSB'yi kimseye duyurmadılar ve buradaki arazileri tek tek kapatttılar, sonra da sattılar. Sizin tarım ve hayvancılıkta yaşadığınız sıkıntıları da biliyoruz. Mahallenizin her türlü sıkıntısını biliyoruz. Biz 1 Nisan'dan itibaren Kocasinan Belediye Başkanı olacak Yurdaer Başkanım ile her sorunuzu çözeceğiz. Kent merkezindeki kaliteyi bu mahallemize de ulaştıracağız. Müsterih olun ve bize destek olun" dedi.

Daha sonra Kazım Yücel ve İyi Parti heyeti Buğdaylı Mahallesine geçti. Burada da esnafı ve vatandaşları dinledi. Burada da bir açıklama yapan Kazım Yücel, "Buğdaylı mahallemiz tarım ve hayvancılığın üssü konumunda. Bu mahallemiz Kayseri'nin büyük bir yükünü çekiyor ama sıkıntıları çok. Besiciler artık üretemez, çiftçilerimiz de ekemez, dikemez noktaya gelmiş durumda. Yem de pahalı gübre de pahalı mazotta pahalı elektrik de. Bu insanlarımız nasıl üretecek. Böyle bir ortamda ayakta kalanlara sahip çıkmak zorundayız. Onları desteklemek zorundayız. Biz İYİ'lerin başkanlığı döneminde gereksiz hiçbir yere para harcanmayacak. Kamunun imkanları kendi reklamımız için değil, besiciler ve çiftçilerin üretimi için kullanılacak. Belediye imkanlarını besicilerimiz ve çiftçilerimiz için seferber edeceğiz. Zorlu şartlardan kurtarıp, onların üretime devam etmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kazım Yücel'in son durağı ise Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi oldu. Sancaktepelilerle yine buluşan Kazım Yücel ve Yurdaer Şahin, geçmişteki sorunların aynen devam ettiğine şahitlik ettiler. Mahalle sakinleri imar sorunlarının aynen devam ettiğini, Kazım Yücel'in mahalleyi ziyaretleri sonrasında göstermelik ve olayı unutturmak amacıyla hemen ekiplerin mahalleye geldiğini ve çalışıyormuş gibi yaptıklarını belirten mahalle sakinleri, artık bu laflara karınlarının tok olduğunu vurguladılar. Mahalle sakinleri Yurdaer Şahin'in de mahallede iyi tanındığını ve desteklerinin de İYİ PARTİ'ye olduğunu söylediler.

Mahalle sakinlerini dinleyen İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de, "Biliyorsunuz, siz ne zaman çağırsanız yanınıza koştum ve sizi hep dinledim. Sorunlarınızı belediye meclis gündemlerine de taşıdım. Ama mecliste yeterli çoğunluğumuz olmadığı için sorunlarınız hep geçiştirildi ve 5 yıl da bitti. Bunlara asla destek vermeyin ve sözlerine kanmayın. Bakın seçim zamanı sizi hatırlayan başkanlar ve adayları yine gelip sizin gazınızı almaya çalışacak. 'Çözeceğiz, biz söz verdik mi yaparız' gibi cümleler kullanacaklar. Soruyorum size, ayın isimler aday değil mi? Aynı isimler bugüne kadar sorunları çözmedi de yeni dönemde mi çözecekler. Kandırılmayın ve inanmayın. Asla çözmeyecekler. Onlar, en iyi bildikleri işi yani notunu alıp gidecekler ve 5 yıl daha sizi oyalayacaklar. Sözümüz söz, sorunlarınızı biliyorum zaten. İlk işim Yurdaer başkanımla birlikte buranın çözümü için uğraşmak olacak. 1 Nisan'dan sonra Sancaktepeliler Kayseri'de yaşadıklarının farkına varacak" diyerek sözlerini bitirdi.

İyi Parti heyeti uğradıkları her yerde de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.