İyi Parti adayı Kılınç'ın demir korkuluklara astığı afişler yırtılmış

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sedat Kılınç’ın birçok mahallede, caddede ve sokaklarda asılı olan seçim afişleri kişi ya da kişilerce kesilerek saldırıya uğradı. İYİ Parti teşkilatı ise tepki için alanda toplandı. İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç yaptığı açıklamada, “Şehrimizin birçok bölgesinde astığımız seçim afişlerimiz saldırıya uğradı. Bunların birçoğunu da dün akşam asmıştık. Sabah baktığımızda birçoğu saldırıya uğramış. Tabii yaptığımız projeler, yaptığımız çalışmalar bakıyoruz ki birilerini rahatsız etmiş ama biz projelerimizi üretmeye, her sokakta, her caddede, her mahallede vatandaşımızla buluşmaya, ellerini sıkmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız ile bir şeyleri Kayseri'de artık değiştireceğiz. Günümüze kadar yapılmayan birçok projeyi biz açıkladık ve bu projeler ciddi anlam rahatsız etti. Korkular dağları aştı ama biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu alçakça saldırıları kınıyoruz. Şu arkamızda gördüğümüz bu manzarayı, bu saldırıyı da halkımızın kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bu suçu işleyenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok rahatsız edeceğiz. Projelerimizle biz konuşacağız. Biz kimsenin herhangi bir afişine, brandasına saldırıda bulunmayacağız. Kişilerle uğraşmayacağız. Projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Şehrimiz kazansın diye çalışacağız” şeklinde konuştu.

‘GÖRÜYORUZ Kİ BAZI KESİMLERDE KAYBETME KORKUSU DAĞLARI AŞMIŞTIR’

İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener de, “Dün akşam şehrimizin farklı bölgelerinde İYİ Parti Melikgazi belediye başkan adayımız sayın Sedat Kılınç'a ait seçim afişleri, asılmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramıştır. Partimiz adaylarının kendi helal emekleri ve maddi imkanlarıyla yürüttüğü seçim çalışmalarına yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Görüyoruz ki bazı kesimlerde kaybetme korkusu dağları aşmıştır. Bizler İYİ Parti ailesi olarak çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüp, projelerimizle bazı kesimlerin rahatlarını bozmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve eşitliğe inanmış İYİ Partimiz 31 Mart yerel seçimlerine giden bu süreçte hukukun üstünlüğü ilkeleriyle hareket etmeye devam edecektir. Demokratik bir ortamda fikirlerin serbestçe ifade edilmesi önem arz etmektedir. Toplumun farklı görüşlere saygı göstermesi ve siyasi tartışmaları medeni bir şekilde sürdürmesi gerekmektedir. Bu kanunsuz eylemleri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna ilan ediyor ve emniyet güçlerimizin bu olayın arkasındaki kişi veya kişileri en kısa süre içerisinde tespit edeceğini inanıyoruz” diye konuştu.