İYİ Parti Adayı Yücel Nakliyecilerin Sorunlarını Dinledi

SORUNLARI SAHADA DİNLİYOR

NAKLİYECİLERİ VE TRAKTÖRCÜLERİ ZİYARET ETTİ

MARŞ BASMAZ, PULLUK ÇALIŞMAZ OLDU

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, seçim çalışmalarına Nakliyeciler ve Traktörcüler Sitesini ziyaret ederek başladı. Artan akaryakıt, vergiler ve bakım onarım maliyetleri nedeniyle işlerin durma noktasında olduğunu belirten Nakliyeciler, sorunun çözümü için İyi Partilileri beklediklerini belirttiler. AKP'nin tarım sektörünü tamamen bitirdiğini belirten traktörcüler de "Eskiden ayda 10-15 traktör satarken şimdilerde ise yılda bu kadar satabilirsek şükrediyoruz" dediler. Burada esnafın dükkanını tek tek gezen Yücel, onların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi.

İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel'i karşılarında gören Nakliye Esnafı, "Başkanım artık bu iktidarın ve onun belediye başkanlarının değişmesi lazım. Pandemi sürecinde bizi görmezden gelen iktidar şimdi de akaryakıt, vergiler ve bakım onarım maliyetleri altında bizi ezmeye devam ediyor. Bakın en son ikinci kez araç sahiplerinden MTV aldı altında haraç aldılar. İyi de kardeşim bizim esnaf olarak suçumuz ne. Araç sahibi olmak suç mu? İkinci kez vergiyi ECZACIDAN, DOKTORDAN, HASTANEDEN, MOBİLYACIDAN, BEYAZ EŞYACIDAN neden almıyorsun? Bizi neden günah keçisi ilan ediyorsun? Eğer ülke olarak bir bedel ödeyeceksek her sektörden ikinci kez vergi al. Biz nakliyecilerin günahı araç sahibi olması mı? Buna 'İYİ PARTİLİLERİN' dur diyeceğini biliyoruz. Bunun yerel seçim olduğunun da farkındayız ama sizin iktidarınızın önünü açmak için bu kez size destek olacağız. Çünkü bizi anlayacak kişilerin sadece sizler olduğuna inanıyoruz" dediler.

Yine nakliyeciler "Yeni yer istiyoruz. Sitemiz esnafımıza yakışmıyor. Burada duş yeri yok, wc yok, dışarıdan gelen meslektaşlarımız için otel yok. Bu ihtiyaçların da bir an önce çözülmesi gerekiyor" şeklinde konuştular.

Başkan adayı Kazım Yücel de "Serzenişlerinizde haklısınız. Valla doğru söylüyorsunuz. MTV üzerinden sizden haraç aldılar. Bütün enflasyon yükünü araç sahiplerine yüklediler. Hadi ikinci, üçüncü arabası olanlardan bunu al anlarım da ekmek kapısı sadece aracı olanlardan neden bunu alıyorsunuz? Bunların her işi çürümüş. Hak , hukuk, adalet yok olmuş ve haksızlık diz boyu. Bunu yok etmenin tek yolu var oda bize destek olmanız. Sizin desteğinizi de her ziyaret ettiğim dükkanda hissettim. Beraber bu haksızlıkları ve adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Traktörcüler Sitesini de gezdi. Traktör Sitesi esnafları da iktidarın tarım ve hayvancılığı bitirdiğini ve bu nedenle de traktör satışlarının artık durduğunu belirttiler. Zaten çiftçinin akaryakıt fiyatları nedeniyle ekim yapmadığını hatta bazı çiftçilerin neredeyse atla veya öküzlerle tarla sürmeyi düşündüğü bir ortamda traktör satmanın da imkansız olduğunu vurguladılar.