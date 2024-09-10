  • Haberler
  • Gündem
  • İyi Parti'de yaprak dökümü: Sarız İlçe Başkanı da istifa etti

İyi Parti'de yaprak dökümü: Sarız İlçe Başkanı da istifa etti

İYİ Parti'den art arda istifalar gelmeye başladı. Milletvekili Dursun Ataş'ın istifasının ardından Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı sitemli bir paylaşım ile istifa ettiğini duyurdu.

İyi Parti'de yaprak dökümü: Sarız İlçe Başkanı da istifa etti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın istifasının ardından bir istifa daha geldi. İYİ Parti Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şimşek, paylaşımında "Kurucusu olduğum ve yedi yıldır büyük bir özveriyle yürüttüğüm İYİ Parti Sarız İlçe Başkanlığı görevimi sağlık sorunlarım nedeni ile bugün itibariyle bırakıyorum. Allah ömür verdiği süre içerisinde partime bir nefer olarak çalışacağım. Ancak; bazı bildiklerimi de söylemek zorundayım. Son Genel seçimde oyunu arttıran tek ilçeyiz. Bununla da gurur duyuyorum. Hayatımda yalpa yapmadım. Doğru bildiklerimin hep arkasında durdum. Gelişmelerin de benim doğruluğumu teyit ettiği görülüyor. Kimseye kırgın veya dargın değilim. Bu partiyi bu duruma düşürenlerin de Allah bin türlü belasını versin. Ben vicdanen çok rahat bırakıyorum. Bu zaman zarfında bana yardımını esirgemeyen yönetim kurulumuza ve seçmenimize teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu, İncesu'daki yatırımları yerinde inceledi 
Milletvekili Çopuroğlu, İncesu’daki yatırımları yerinde inceledi 
Büyük Aile Buluşması için İstanbul'a 2 otobüs kalkacak
Büyük Aile Buluşması için İstanbul'a 2 otobüs kalkacak
Talihsiz Kaza: Ak Parti İl Başkanı Üzüm evinde tedavi görüyor
Talihsiz Kaza: Ak Parti İl Başkanı Üzüm evinde tedavi görüyor
Başkan Büyükkılıç, 166. İl Başkanları Toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, 166. İl Başkanları Toplantısına katıldı
'10 bini aşkın gencimizi sporla buluşturduk'
“10 bini aşkın gencimizi sporla buluşturduk”
40. ERVA, MÜSİAD tarafından açıldı
40. ERVA, MÜSİAD tarafından açıldı