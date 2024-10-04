İYİ Parti'den istifa açıklaması: 'Yoklukları eksiklik yaratmaz'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı, son bir hafta içinde partiden istifa eden üyeler ve belediye meclis üyeleri ile ilgili artan spekülasyonlara karşı açıklama yaptı. İl Başkanlığı, istifaların partinin genel durumu ve yapısıyla ilgili olmadığını, bireysel sebeplerden kaynaklandığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, “Son 1 haftadır İYİ Partiden istifa eden üyelerimiz ve belediye meclis üyeleri nedeniyle çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır.Partimiz kurulduğu ilk andan günümüze kadar kuruluş felsefesinden ve amaçlarından tek bir adım dahi geri atmamış, dün neyi savunuyorsa bugün de hala aynı istikamette siyaset yapmaya devam etmektedir. Kuruluşumuzda ekonomi, tarım milli güvenlik, dış politika, mülteci sorunu vb. yüzlerce sorun hakkında ne söyleyip savunduysak bugünde aynı söylem ve düşüncede devam etmekteyiz. Kısaca İYİ Parti dün mevcut iktidarın yanlışlarının karşısında nasıl durmuşsa bugün de aynı netlikte ve kararlılıkla iktidarın yanlış politikalarını eleştirmekte, karsısında durmakta ve somut adımlar atarak vatandaşımıza verdiğimiz sözlerin arkasında durmaktadır. Partimizden ayrılmaya karar veren arkadaşlar partimizin bu çizgisinden ve duruşundan farklı bir yol çizmeye karar vermiş olmaları kendi tercihleridir. Bir kaç meclis üyesinin partiden ayrılması bizleri ne duruşumuzdan ne de yolumuzdan çeviremez. Partimiz tüm teşkilatımız ile sapasağlam ayaktadır ve partimize yeni katılıp, meclis üyesi olduktan sonra da ayrılan bu arkadaşların yoklukları, mücadelemiz ve duruşumuzda her hangi bir eksiklik yaratmaz. Biz İyi ve Cesurlar olarak yolumuza ilk günkü kararlılığımız ile Genel Başkanımız Sn. Musavat Dervişoğlu'nun önderliğinde, iktidarın yanlışlarının karşısında ,vatandaşımızın ise her daim yanında olmaya devam edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerinde bulunuldu.