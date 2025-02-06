İYİ Parti GİK Üyesi Yücel, 'Ortada para yok borcu sıfırlıyorlar'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin okul ve cami satarak maaş veren kurumların içini boşalttıklarını iddia ederek, “Ben yıllarca dedim ki belediyeler cami satıyor okul satıyor yani meclislerden bu yetkiyi alıyor hazine ile borçlar dolayısıyla diyanette kendi aralarında bir hesaplaşmaya giriyor ortada para yok aldım diyor verdim diyor dolayısıyla maaş verecek kurumların içini boşaltıyorlar.Bunu da sadece Adalet ve Kalkınma Partili belediyelere yapıyorlar diğerlerine yapmıyorlar. Onun için Sosyal Güvenlik Kurumu maaş zammı yapacağız diyor ama şöyle bir dönüyor bütçesine bakıyor milyarlarca para AKP belediyelerinin borçlarından dolayı mahsuplaşılmış. Bazı şehirlerde Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz o bölgedeki beceriksizliklerinizden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini ve maliyeye olan borçlarınızı ödeyemiyorsunuz beceremiyorsunuz bir esnaf kadar yoksunuz. Size oy vermemiş Aydınlı, Edirneli, Artvinli, Vanlı niye senin başka bir şehirdeki hatanı ödemek zorunda kalsın.Sevgili hemşehrilerim lütfen bölgelerinizde Türkiye genelinde Adalet ve Kalkınma Parti'nin belediye başkanlarının cami ve okul satışlarına müsaade etmeyin sahip çıkın hülle yapıyorlar ortada para yok borcu sıfırlıyorlar ve bu da dönüyor senin emekli maaşına da asgari ücretine yansıyor kısaca belki birçok sebepten bir tanesi de bu” ifadelerinde bulundu.