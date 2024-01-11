İyi Parti Kayseri Adaylarını Açıkladı

İYİ Parti Genel Merkezinde, Genel Başkan Meral AKŞENER ve Genel Başkan Yardımcılarının da katılımıyla yerel seçimlerde İYİ Parti Kayseri belediye baskan adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Başkan Adayı ile 9 ilçe belediye başkan adayı törenle tanıtıldı.

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  • 11.01.2024 11:16
  • Güncelleme: 11.01.2024 11:17
İyi Parti Kayseri Adaylarını Açıkladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İYİ Parti Genel Merkezinde, Genel Başkan Meral AKŞENER ve Genel Başkan Yardımcılarının da katılımıyla yerel seçimlerde İYİ Parti Kayseri belediye baskan adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun ATAŞ , İl Başkanı Tansu ŞENER , il yönetim kurulu üyeleri , ilçe başkanları ve partililer katılım sağladılar.

Açıklanan başkan adayları; 

ÖZVATAN : HALİL İBRAHİM ÇAĞRI

FELAHİYE: ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN

YEŞİLHİSAR : SALİH KARAGÖZ

İNCESU: RECEP GÜNGÖR

BÜNYAN : ERHAN ÖZHAN

YAHYALI : MUSTAFA BALCI

DEVELİ: SONGÜL ÖZDEMİR

KOCASİNAN : YURDAER ŞAHİN

MELİKGAZİ : SEDAT KILINÇ

BÜYÜKŞEHİR : KAZIM YÜCEL olmuştur.


 

Haber Merkezi

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