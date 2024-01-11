İyi Parti Kayseri Adaylarını Açıkladı
İYİ Parti Genel Merkezinde, Genel Başkan Meral AKŞENER ve Genel Başkan Yardımcılarının da katılımıyla yerel seçimlerde İYİ Parti Kayseri belediye baskan adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Başkan Adayı ile 9 ilçe belediye başkan adayı törenle tanıtıldı.
- 11.01.2024 11:16
- Güncelleme: 11.01.2024 11:17
İYİ Parti Genel Merkezinde, Genel Başkan Meral AKŞENER ve Genel Başkan Yardımcılarının da katılımıyla yerel seçimlerde İYİ Parti Kayseri belediye baskan adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun ATAŞ , İl Başkanı Tansu ŞENER , il yönetim kurulu üyeleri , ilçe başkanları ve partililer katılım sağladılar.
Açıklanan başkan adayları;
ÖZVATAN : HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
FELAHİYE: ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
YEŞİLHİSAR : SALİH KARAGÖZ
İNCESU: RECEP GÜNGÖR
BÜNYAN : ERHAN ÖZHAN
YAHYALI : MUSTAFA BALCI
DEVELİ: SONGÜL ÖZDEMİR
KOCASİNAN : YURDAER ŞAHİN
MELİKGAZİ : SEDAT KILINÇ
BÜYÜKŞEHİR : KAZIM YÜCEL olmuştur.