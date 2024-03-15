İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel 'Belediyenin borcundan dolayı cami arsalarını sattılar'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ Programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Belediyenin borçlarına karşılık bir takım arsaların satıldığını iddia eden İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel; “Belediye diyor ki bizim maliye bakanlığımıza borcumuz var, SSK’ya da var. Bu borcumuza karşılık Belediye Meclisine sunuyoruz. İki tane caminin olduğu alanı, arsalarını ve Kadir Has Kongre Merkezinin üzerindeki spor salonun olduğu yerdeki arsayı, DSİ binasının olduğu arsayı ve Sümer mahallesinde bir okulumuzun bir arsasını biz satıyoruz diyor. Geldiğimiz son durum gerçekten anlatılır gibi bir şey değil sadece bundan dolayı seçim kaybedebilirsiniz. Bunu CHP’li bir belediye yapsa tahmin ediyorum ulusal kanallar gümbür gümbür konuşuyordu. Ama bizim yerel basın nerdeyse bunlara yer vermiyor” şeklinde konuştu.