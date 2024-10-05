İYİ Parti Kayseri'de tazelenme çabasında
İYİ Parti Kayseri teşkilatı, yeni yönetim kurulunu duyurdu. Buna göre Yasin Aras ve Şadi Aras başdanışman olarak görev yapacak.
İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı, tarafından son dönemde yaşanan istifaların ardından yeni yönetim kurulunu duyurdu. Parti, değişim sürecinin ardından yapılan kongrede belirlenen yeni isimlerle hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Duyurulan liste ise şu şekilde;
İl Başkanı; Tansu Şener
Yönetim Kurulu; Adem Özdemir, Ahmet Alıcı, Ahmet Kılıçarslan, Ali Açıkgöz, Ali Tekin, Atalay Aksak, Ayhan Kara, Bayram Yalçınkaya, Metin Ceylan, Mine Aknur, Mitat Koç, Mustafa Etçioğlu, Mustafa Gemici, Mustafa Kükürtçü, Mustafa Yıldız, Mükremin Poyraz, Behice Betül Koparan, Nafiye Aydın Akyüz, Birsen Vural, Nevzat Sayın, Emekli Memur, Burhan İyigün, Mali Müşavir, Nihal Hodul, Bülent Hodul, Cengiz Özışık, Okan Demirel, Olcay Hacıbekiroğlu, Deniz Erdoğan, Ömer Karakuş, Ömer Sarıçay, Özgül Çetin, Özlem Mızrak, F.özlem Taflıoğlu, Fatih Önder, Fatih Keleş, Ferhat Çapar, Ferhat Korkmaz, Ferruh Başkurt, Fethi Ulusoy, Fikret Gül Uygun, Gönül Gökaya, Gülay Saraç, Hacı Deniz, Hacı Mehmet Eroğlu, Hakan Celal Gülcan, Halil Çaltak, Halil Esen, Halil İbrahim Çağrı, Harun Cankurtaran, Hasan Aydın, Hulusi Gürbüzler, Hülya Yıldız, Hüseyin Özen, İbrahim Ayvaz, İlhan Tanrıöven, İsmet Karaca, İzamettin Çınar, Kamil Yeşilova, Kazım İlhan, Kenan Tayyar, Lamiye Erdoğan, Levent Polat, Mehmet Sır, Menderes Kekilli, Rabia Aslan, Ramazan Kırılmaz, Recep Güngör, Sait Onat, Salih Karagöz, Salim Türk, Samet Kenger, Selim Alparslan, Serkan Konyalıoğlu, Seval Altunel, Sibel Kayar, Suvat Yılmaz, Süheyla İlik, Süleyman Atik, Süleyman Yörenç, Şaban Emre Gürbüz, Şinasi Yavuz, Şükran Ünal, Şükrü Saim, Tülin Damgacı, Ülkühan Dağaşan, Vedat Nalbantoğlu, Yılmaz Polat, Yunus Alptekin, Yusuf Çoşkun, Metin Ceylan, Mine Aknur, Mitat Koç, Mustafa Etçioğlu, Mustafa Gemici, Mustafa Yıldız, Mükremin Poyraz, Nafiye Aydın Akyüz, Nihal Hodul, Okan Demirel, Nevzat Sayın, Okan Demirel, Olcay Hacıbekiroğlu, Ömer Karakuş, Ömer Sarıçay, Özlem Mızrak, Özgül Çetin
Başdanışman; Yasin Aras, Şadi Aras