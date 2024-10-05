Müzik sevdası karakolda bitti
Kayseri'de polis ekipleri tarafından davul çalmak suretiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren kişi yakalanarak idari işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mimarsinan Mahallesinde davul çalmak suretiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren İ.Y. kamera çalışması ile tespit edilerek yakalandı ve idari yaptırım uygulandı.
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