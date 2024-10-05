Müzik sevdası karakolda bitti

Kayseri'de polis ekipleri tarafından davul çalmak suretiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren kişi yakalanarak idari işlem uygulandı.

Müzik sevdası karakolda bitti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mimarsinan Mahallesinde davul çalmak suretiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren İ.Y. kamera çalışması ile tespit edilerek yakalandı ve idari yaptırım uygulandı.

Haber Merkezi

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