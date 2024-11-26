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İYİ Parti Kayseri Teşkilatında istifa zinciri devam ediyor

İYİ Parti Kayseri İl teşkilatında, Milletvekili Dursun Ataş'ın istifasının ardından başlayan ayrılıklar hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında yeni yönetimini belirleyen İYİ Parti Kayseri, son olarak Ferhat Çapar ve Yunus Alptekin Akçay'ın istifalarıyla gündeme geldi.

İYİ Parti Kayseri Teşkilatında istifa zinciri devam ediyor

Yunus Alptekin Akçay, istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu. Mesajında, "Kuruluşundan bu yana Gençlik Kolları Başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulundum. Ancak, partimizin kuruluş amaçlarından uzaklaştığını görmek, benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu nedenle, partideki görevlerimden ve üyeliğimden ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Akçay, istifasının ardından birlikte çalıştığı arkadaşlarına ve büyüklere haklarını helal etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Bu istifanın ardından, İYİ Parti Kayseri teşkilatında yaşanan gelişmeler ve ayrılıklar merakla takip ediliyor.

Haber Merkezi

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