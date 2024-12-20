İYİ Parti'li Şahin: 'Okullarda Temizlik Sorunu Velilere Yük Oluyor'

İYİ Parti Talas Belediye Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Konuşacaklarımız Var programına katılarak Moderatör Salih Zeki Çetin’in sorularını yanıtladı.

Okullarda uygulanan temizlik hakkında konuşan Şahin, "Okullar açıldığı dönemde, Türkiye genelinde sosyal medya ve haberlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik yoğun bir şikayet vardı. Okullarda temizlik görevlisi bulunmuyor, okullar pislik içinde diye. Veliler ve okul müdürleri çözüm üretmeye çabalıyordu. Sınıftaki veliler bir araya gelerek günübirlik para topluyor, dışarıdan temizlik yardımcısı getiriyorlardı. Ancak bu durum, okullarda güvenliği ve ekonomik gücü zayıf olan vatandaşlar için bir yük haline geliyordu. Biz de dedik ki, diğer illerde gördüğümüz gibi belediyeler okullara destek oluyor. Kimisi temizlik malzemesi sağlıyor, kimisi ise temizlik görevlisi gönderiyor. Biz de araştırdık, belediyenin görev kapsamlarına baktık. Belediyenin, okullara temizlik açısından destek olabileceği yazıyor. Bu maddelere istinaden bir önerge sunduk. Belediye başkanımız da, 'Bu konuda önerge sunmanıza gerek yok, biz yardımcı olacağız' dedi. Bir sonraki meclis toplantısında da yaptığı çalışmaları gösterdiler. Ayda bir kere her okula sıra gelecek ve bir gün boyunca tam kapsamlı temizlik yapılacak denildi. Biz elimizden geleni yaptık ve buna vesile olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Su ve Ulaşım Zammı hakkında da konuşan Şahin, "Belediye seçimleri dönemiydi. O dönemde Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Kazım Yücel, 'Yüzde 50 indirim yapacağım' demişti. Önce %30 indirim, sonra %20 daha yapacağım diyerek aslında o seçim vaadini elinden almış gibi bir durum ortaya çıktı. Çünkü halkımız, ne yazık ki son dönemde artan enflasyon karşısında kendi maaşına yapılan zam nedeniyle gelir-gider arasındaki dengesizlikleri yoğun bir şekilde hissediyordu. Seçim vaatlerinde, belediyenin stratejik bir durumu idi. O zaman Kazım Başkan da demişti ki, 'Bu indirimi yapıyor ama tekrar geri alacak,' diye ve aldığını da görmüş olduk. Ulaşımda da 1 yıl içerisinde 2 kere zam yapıldı. Bu zam %80'e kadar ulaştı. Tramvaylarda, otobüslerde aktarma sistemi de ortadan kalktı. %80 gerçekten yüksek bir rakam. Biz de şunu diyoruz: Vatandaşa gelirken %20-%25 oranında zam var, 2-3 yıldır bu şekilde devam ediyor. Ancak belediyeler ve diğer kurumların yapmış olduğu zamlar %80'lere ulaşıyor. Su, doğal gaz, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarda yapılan zamlar, vatandaşın bütçesini zorlayan bir hal aldı" ifadelerini kullandı.