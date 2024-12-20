Başkan Üzüm'ün Instagram hesabı çalındı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Instagram hesabının 14 Aralık 2024 tarihinde yurtdışı kaynaklı olarak ele geçirildiğini belirterek, 'Fatih Üzüm Instagram hesabım, 14 Aralık 2024 tarihinde yurtdışı kaynaklı olarak ele geçirilmiştir. Bu tarih itibarıyla Instagram erişimim yoktur' dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ün sosyal medya platformu Instagram hesabı yurtdışı kaynaklı olarak ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak X hesabından çalınan Instagram hesabı hakkında kamuoyuna duyuru yapan Üzüm, "Fatih Üzüm Instagram hesabım, 14 Aralık 2024 tarihinde yurtdışı kaynaklı olarak ele geçirilmiştir. Bu tarih itibarıyla Instagram erişimim yoktur. Instagram ile gerekli temaslar devam etmektedir. Bilginize" ifadelerine yer verdi.