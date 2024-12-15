İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Tanıtma Toplantısı gerçekleştirildi

İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Tanıtma Toplantısı yapıldı. Kahvaltılı tanıtma toplantısına İYİ Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri katıldı. İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel konuşmasında, “Tuncer başkanımın ben baktım şöyle bir listesine. Genel başkanın şu el işaretini niye yaptığını anladım Ana vatanlı var, doğru yol var, Milliyetçi Hareket Partili var, AK Partili var, CHP'li var. Yani gerçekten partinin bence oluşumunu genel başkanla görüşmüş, sanki bu yumruk işaretiyle geliyoruz diye de koymuş. Bunu görünce ben dedim ki tabii ki eskiler çok iyi bilecek, kafamda canlandırdım. Bir dönemin bir lideri vardı. Su var da biz mi içtik derdi? Demirel'i özledim. Veya ekonomi veya tekstil üzerinden makine parkuru üzerinden akıl veren diğer Erbakan'ı emin olun özledim. Ecevit'in o nezaketini şu anda hayal ediyorum, çok özledim, eskiden otururlardı. Bir masa etrafında seçim propagandası yaparlardı. Basın mensubu sorardı. Onlar da devlet aklıyla bir nezaket içerisinde cevap verir, seçime gidilirdi. Emin olun bunu da özledim. Ama bu özlemimi ben Tuncer başkanın yaptığı yönetim kurulunda gördüm, kendisine teşekkür ediyorum. Biz zamanında İyi Parti yedi yıl önce kurulmaya çalışılırken kuramazlar dedi kurduk. Ya kurdular ama seçimde hiçbir şey yapamazlar dediler. Barajı aştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdik. Meclise girdiler ama hepsi bu kadar. Başka da bir şey olmaz dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'yle birleşerek Ankara, İstanbul gibi olmaz, yapamazlar dedikleri en büyük illeri aldı. Bunu biz yani sizlerle birlikte yaptık. Ben de sizleri alkışlıyorum bu nedenden dolayı” dedi.

Toplantıda konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, teşkilata yeni üyelerin de katılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Şener konuşmasında, “Kazım başkanım konuşmalarında değindi. Bu sebepten dolayı da Tuncay Başkanıma şahsı üzerinde teşekkür ediyorum. Sizleri bir araya getirdiği için. Melikgazi ilçemizin yönetim kurulunun böyle yeni insanları, değerli ve kıymetli arkadaşlarımızı aramızda görmek hepimizi onure etti. Şimdiden hepinizin nezdinde hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. İyi Parti olarak sizler yedi yıllık bir partiyiz. Ama yedi yıl içerisinde çok zorlu, meşakkatli yollardan geçtik. Kazım Başkanımın bahsettiği gibi büyük işler başardık. Şuradaki heyecanını gördükçe genel başkanımızın şu sözü aklıma geliyor. Bakın arkadaşlar başaracağız diyor. Ondaki inancı bizde de olsun Inanın başaracağız. Yılmayacağız ama üç sene sonra mı olur? İki sene sonra mı olur? Dört sene sonra olur onu bilemiyorum. Bir erken seçim olup olmayacağı ama İyi Parti bu sürecin sonunda sizlerin sayesinde, genel başkanımızın önderliğinde çok iyi bir yerde olacak. Bunun sözünü ben sizlere verebiliyorum çünkü şu ışığı görüyorum. Vatandaştaki etkisini de biliyorum. Kayseri elinde tutup bunun Kayseri'de durumunuz iyi olsa bugün Türkiye'ye de anlatabileceğimize inanıyoruz. Genel başkanımız da buna inanıyor ve sürekli şehir şehir geziyor. Hepiniz de takip ediyorsunuz. Bu konuda onunla desteklerinizi esirgememeniz çabanızı esirgemem hepinize. Rica ediyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık diyorum hoş geldiniz” diye konuştu.



‘GENEL BAŞKANIMIZ BİR YOLCULUKTA KAZA GEÇİRDİ, AKLINI KAYBETTİ’

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Abdulkadir Yuvalı konuşmasında, eski genel başkan Meral Akşener’e atıfta bulundu. Yuvalı, “Bu hareket aydınlık Türkiye'nin haber o yol kutlu bir yoldur. O yol Türkiye'nin geleceğinin teminatıydı. Ama genel başkanımız bir yolculukta kaza geçirdi., aklını kaybetti. Keşke canını kaybetseydi. Partiye iyilik yapardı. Değerli arkadaşlar şunu hemen ifade edeyim. Partimizin kuruluşu çok iyi niyetlerle ortaya çıkan insanların İYİ Parti'ye gönül verenler, oy verenler, bu ülkenin aklı başında uzağı görebilen insanlarız. Bunu daha sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim. Nasıl genel başkanımız bu yolda gittiyse bizimle beraber yola çıkan arkadaşlarımızın biz bu arkadaşlarımızı tanıyoruz. Ekonomisini de tanıyoruz bilgilerimizi de tanıyoruz. Şahsiyetle de tanıyoruz. Ama şimdi bir türlü parti kuruyorlar. Arkadaşlar haramzadelerin finansa ettiği insanlar parti kurarlarsa bu partiler Türkiye'nin geleceğinin talihsizliğidir” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tuncer Küçük ise, “Biz çalışmalarımızı nasip olursa el birliğiyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine inanarak halkımızın sorunlarını dinleyerek sahalara ineceğiz inşallah çalışmalar yapacağız. Bir şey yayın sonra bıraktım. Bir şehir sonra bıraktım. Değerli başkanlarım konuşmasından önce lütfettiler bizim yani daha doğrusu Melikgazi ilçe teşkilatının danışmanlığına kabul ettiler. İyi Parti'nin kurucular kurulu üyesi Abdülkadir Yuvalı hocam oradan ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.