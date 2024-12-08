İYİ Parti Talas Yönetim Kurulu listesi hazırlandı
Kayseri Talas İlçesi'nde İYİ Parti teşkilat yapılanması için İYİ Parti Talas İlçe Başkanı İskender Akalın görevlendirildi. Bu kapsamda, Başkan Akalın tarafından hazırlanan yönetim kurulu listesi Genel Başkanlık Makamına sunuldu.
Kayseri Talas İlçesi'nde İYİ Parti teşkilat yapılanması için İYİ Parti Talas İlçe Başkanı İskender Akalın görevlendirildi. Bu kapsamda, Başkan Akalın tarafından hazırlanan yönetim kurulu listesi Genel Başkanlık Makamına sunuldu.
Yönetim kurulu üyelerinin isimleri şu şekilde;
İlçe Başkanı: İskender Akalın
Diğer Üyeler:
Turan Bulgurcu
Süleyman Karacabey
Hacı Ahmet Kükürtcü
Şenol Pehlivan
Derviş Delikaya
Emrullah Erdoğan
Bekir Genişer
İsmail Helvacı
Hasan Fehmi Özhan
Hadiye Hakkomaz Şahin
Şule Karagöz
Neslihan Uğur
Aysun İsmailoğulları
Mehtap Renkligil
Fatma Dursun
Olcay Yiğit
Feyman Özhan
Zehra Gök
Halil Yılmaz
Özal Öztürk
Ömer Soyer
Ahmet Çetin
Özgür Kepez
İlyas Çıtak
Numan Yıldız
Mehmet Atik
Erdoğan Yıldız
Menderes Yalçın
Hayrettin Akyürek
Muharrem Koç
Ümit Özçelik
Osman Yıldız
Selahattin Polat
Mustafa Öztürk
Mustafa Saydam
Salim Kılıç
Gürsel Uygun
Hayri Türkmençekiç
Reyhan Şahinbaş
Erkan Karaçalı
Hasan Can
Ümit Kayapınar
Samet Kayapınar
Adem Burul
Kamil Karagöz
Mehmet Süslen
Derya Duran
Muhterem Tabuk
Tayyar Minen
Nebi Aslan
Mustafa Soybir
Fehmi Kaçmaz
Şengül Ünal
Bultan Özyurt
İzzet Gökalp
Tekin Erdoğan
Dursun Karadaş
Ulviye Tabuk
Kadri Ekin
Ömer Erkul
Ersin Demiralay
Celalettin Tosun
Şükrü Dikmen
Yıldız Akalın
Selma Karacabey