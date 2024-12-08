Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki H.G., evinde ölü bulundu.
Olay, saat 17:30 sıralarında Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerindeki iki katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen H.G.’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin pencereden içeri girmesiyle H.G.’nin cansız bedenine yatar vaziyette ulaşıldı.
Henüz ölüm nedeni belirlenemeyen H.G.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.