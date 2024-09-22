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  • İYİ Partili Gözütok'tan Büyükkılıç'a, 'sosyal medya yorum aç' tepkisi

İYİ Partili Gözütok'tan Büyükkılıç'a, 'sosyal medya yorum aç' tepkisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sosyal medya hesaplarındaki yorum yapma özelliğini kapatmasına tepki gösteren İYİ Partili Göker Gözütok, 'Vatandaşla iç içeymiş rolü yaptığınız sosyal medya platformlarında bile vatandaştan kaçıyorsunuz' dedi.

İYİ Partili Gözütok'tan Büyükkılıç'a, 'sosyal medya yorum aç' tepkisi

İYİ Partili Göker Gözütok, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sosyal medya hesaplarındaki yorum yapma özelliğini kapatmasına tepki göstererek, "Memduh Başkan, yaptığı paylaşımlara vatandaşın yorum yapmasını uzun zamandır engelliyor. Vatandaşla iç içeymiş rolü yaptığınız sosyal medya platformlarında bile vatandaştan kaçıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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