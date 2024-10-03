İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Temizlik sorumluluğu sadece öğretmen ve velilere yüklenmemeli'

Talas Belediye Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin gündemde olan okullardaki hijyen ve temizlik görevlisi konusuna değinerek eleştirilerde bulundu. İYİ Partili Şahin, okul temizliğinin velilere ve öğretmenlere yüklendiğini iddia ederek, “Okulların açılmasıyla birlikte son günlerde yoğun bir şekilde devlet okullarının temizliğiyle ilgili şikâyet alıyoruz. Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz araştırmalarda baktığımız zaman devletin Resmî Gazete’sinde yayınlandığı üzere Suriyelilerin, Afganların Iraklıların olmuş olduğu 26 devlet okuluna temizlik görevlilerinin atanacağıyla ilgili bir yayınlama yapıldı. Aynı Millî Eğitim Bakanlığı baktığımız zaman ne yazık ki vakıflara ve derneklere milyonlarca lira bir bağışta bulunuyor. Hem bu kadar bağışta bulunabilecek hem de Suriyelilerin bulunduğu okullara bu kadar hizmet sunabilecek devletimizin Millî Eğitim Bakanlığı kendi milletimizin öğrencilerine ne yazık ki aynı bonkörlüğü göstermiyor. Bu da öğrencilerimizin temiz bir okulda eğitim alabilmesi için sorumluluğu öğretmenlere ve velilere yüklüyorlar. Öğretmenin düşünmesi gereken tek şey çocukların eğitim ve öğretimi olmalıdır. Fakat pis bir okulda, sınıfta eğitim veremeyeceği için ders sonunda temizlik işiyle uğraşıyorlar bu konuda yoğun bir şikâyet alıyoruz” diye konuştu.

‘TEMİZLİK İÇİN PARA VERİLMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR’

Öğrencisi olan velilerin çoğunluğunun asgari ücretle geçinen aileler olduğunu aktaran Hakkomaz Şahin, “Velilere baktığımız zaman ne yazık ki asgari ücretle geçinen, öğrencisini okula nasıl götüreceğini düşünen üstüne ulaşıma gelen zamdan sonra okula nasıl göndereceğini kara kara düşüncelere dalan velilerimiz, şu an da öğrencisine bir öğün yemek parası veremiyorken temizlik için para verilmek zorunda bırakılıyorlar. Biz Milli Eğitim’in yapmış olduğu bu hata neticesinde çocukların cezalandırılmasını istemiyoruz. Temizlikle ilgili bir sorumluluk almalarını, yardımcı olmalarını istiyoruz. Temizlik görevlisi bulunmayan okul müdürlerinin belediyeye başvurmasıyla belediyenin milli eğitimle iş birliği ile belirleyecekleri temizlik görevlilerini okullara göndermeleri gerekiyor. Bu konuda sorumluluk belediyelere düşmektedir. Çünkü velilerin ayarlamış olduğu günü birlikçilerin adli sicili yok, herhangi bir kaydı yok okula ne amaçla geldikleri belli değil, çocuklar için güvenlik problemi de oluşturmaktadır. Bütün bu problemlerin önüne geçmek öğretmenlerimizi, öğrencilerimize-i ve velilerimizi rahatlatabilmek için belediyelerinde milli eğitimin yapmış olduğu hatayı telafi etmek amacıyla bir nevi temizlikte yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizlerde muhalefet olarak elimizden gelen yardımı sağlamaya açığız” şeklinde konuştu.