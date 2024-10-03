Semt pazarında, domates, patates, soğan 10 lira

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da sonbaharın gelmesiyle tezgahlardaki yaz ürünleri yerini kış ürünlerine bırakmaya başladı.

Pazar tezgahlarında ise; limonun kilosu 20 lira 30 ile lira arası, havucun kilosu 15 lira ile 30 lira arası, mandalinanın kilosu 20 lira ile 35 lira arası, domatesin kilosu 10 lira ile 25 lira arası, salatalığın kilosu 45 lira ile 50 lira arası, biberin kilosu 25 lira ile 40 lira arası, patlıcanın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, kabağın kilosu 35 lira ile 50 lira arası, soğanın kilosu 10 lira ile 15 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan karpuz 80 liradan, kavunun adedi 25 liradan, narın kilosu 20 liradan, muzun kilosu 65 liradan, üzümün kilosu 65 liradan, armutun kilosu 65 liradan, sarımsağın kilosu 180 liradan, maydanoz 10 liradan, tere 10 liradan, roka 10 liradan, nane 10 liradan, semizotu 15 liradan, dereotu 15 liradan, ıspanak 30 liradan satışa sunuluyor.