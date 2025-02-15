İYİ Partili Kılınç, 'Liyakatli kadrolar olmadığı için ülkenin yönetiminde problem var'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretlerde bulunmak ve İYİ Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi. İl Divan Toplantısı öncesi konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ise ziyaretleri değerlendirerek vatandaşlardan sorunların çözümü kapsamında destek beklediklerini belirtti. Kılınç, “Genel başkanımız ülkemizin 81 vilayetini geziyor ve bugün Kayseri’ye geldi. Şehir şehir gezip vatandaşımızdan, Türk milletinden bu ülkenin gerçek sahibi olan milletten sorunları dinliyor ve bu sorunlara karşı da nasıl bir çözüm önerisi olduğunu da yine milletimize aktarıyor. Bugün Öncelikle Tomarza’da ziyaretlerimize başladık coşkulu bir kalabalık ile bizi misafir ettiler. Sonra esnaf ziyareti yaptık akabinde Ticaret Odamızı ziyaret ettik, onlar da problemler ve bu problemlerin İYİ Parti açısından çözüm önerilerini dinlediler. Daha sonra da İNOVDER’e gittik şimdi ise genişletilmiş Divan toplantısını yapacağız.Divan toplantımızda ülkenin problemleri ile ilgili hem görüşleri hem çözümü önerilerini duyacağımız bir toplantı olacak. Biz İYİ Parti olarak sadece sorun konuşmuyoruz bu sorunları nasıl çözeceğimizi de konuşuyoruz. Genel merkez yönetimimiz de sahada hep beraber sorunları nasıl çözeriz kısmını anlatacağız” diye konuştu.

‘LİYAKATLİ KADROLAR OLMADIĞI İÇİN ÜLKENİN YÖNETİMİNDE PROBLEM VAR’

Kılınç, “Milletimizden destek istiyoruz, ülkemizde problem çok fazla. Sıkıntı çok fazla bakıyorsunuz iktisadi problemler derinleşti, hukuksuzluk aldı başını gitti, insanlar konuşmaya korkar oldu. Bakıyorsunuz eğitim sisteminde çok büyük sıkıntılar var, eğitim sistemi neredeyse çökmüş vaziyette. Liyakatli kadroları olmadığı için ülkenin bütün yönetiminde problemler var. Devletin kurumları etkisiz hale geldi bunların hepsini sokakta da duyuyoruz, iş insanları da bunun farkında ve milletimizden de beklentimiz bizi desteklemeleridir. Bu sorunların çözümü şudur; sorunun kaynağı sorunu çözemez sorunu ancak İYİ Parti çözer. Biz çözüm için hazırız, liyakatli kadrolarımızla gece gündüz demeden çalışacağız inşallah çözümü de biz de diyoruz milletimizin desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.