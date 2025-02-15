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Seyir halinde camdan sarkan kişilere toplam 5 bin 958 lira ceza uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 'Canlarını hiçe sayıp seyir halindeki araçtan camdan dışarı çıktılar' konulu paylaşım üzerine tespit edilen araç sürücüsüne 3 bin 972 lira, sarkan iki yolcuya ise bin 986 lira olmak üzere toplamda 5 bin 958 lira cezai işlem uygulandı.

Seyir halinde camdan sarkan kişilere toplam 5 bin 958 lira ceza uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Canlarını hiçe sayıp seyir halindeki araçtan camdan dışarı çıktılar" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu tespit edilen araç sürücüsüne 3 bin 972 lira,  araçtan sarkan iki yolcuya bin 986 lira olmak üzere toplam 5 bin 958 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

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