İYİ Partili Şahin, 'Depreme karşı en büyük önlem yapı denetim firmalarıdır'

İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, Yapı denetimli binaların öneminden söz ederek, “Bugün yine İstanbul'da deprem kendisini hatırlattı bu konuda vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz kesinlikle kendilerini güvende hissetmek istiyorlarsa yapı denetimin denetlemiş olduğu binalarda ruhsatına bakarak bunu tespit ederek ikamet etmeleri gerektiğini söylüyoruz.Yapı denetimli binalar inşaat aşamasından proje aşamasından başlayarak denetlenmektedir.Son zamanlarda yapı denetimlere karşı bazı siyasiler tarafından oluşturulmaya çalışılan bir cephe olduğunu görüyoruz. Bugünlerde denetimlere bakıldığında en kötü yapı denetim dedikleri firmalarda bile mükemmel bir işçilik ortaya çıktığını görüyoruz herhangi bir hata olmadan inşaatların denetlendiğini görüyoruz. Yapı denetimlerin kıymetinin gerçekten bilinmesi gerekiyor insanlar unutsa da deprem bunu sürekli olarak hatırlatıyor. Bir inşaatin sağlıklı olması yapı denetimin kontrolünden geçmiş olmasıyla ölçülebilir. İnsanlarımıza söyleyeceğimiz de muhitine bakmaksızın güzel bir muhitte eski bir binada oturmaktansa yeni açılmış muhitlere kayarak yapı denetimin kontrolünden geçmiş sağlıklı binalarda oturmalarını depreme karşı alınabilecek en büyük önlem olarak görüyoruz. Kentsel dönüşümün de artık hızlanması gerektiğini kentsel dönüşümlü binalarında yapı denetimi kontrolünden geçmesini hatırlatmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.