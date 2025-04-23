Çalıksoy: 'Kurucu iradenin felsefesini yeniden tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz'

Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Talas paraşüt alanında pamuk şeker dağıtımı gerçekleştirildi. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve CHP Gençlik Kolları, alandaki çocuklara pamuk şeker dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy: “Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve orduyu denetleyen kurucu meclis 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanın teminatı dediği, gençlere, geleceğin gençliğini teşkil eden çocuklara emanet etmiştir. Bugün, bu anlamlı gün, bütün dünyaya, yine bütün dünyaya duyurulmuştur ki, egemenliğin sarayda değil, millette olduğunu, ülke içinde ve dünyaya duyurulmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizde bayramlar, geçmiş bayramlar değil. Meclis de kurucu iradenin felsefesindeki meclis değil. Biz Türk milleti olarak irademizi ortaya koyup, ilkelerimizi ortaya koyarak, yeniden kurucu iradenin felsefesini yeniden tesis etmek için millet olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygularla 23 Nisan'ı, nice 23 Nisan'ları hep beraber ülke olarak, şenliklerle, vatanın bölünmez bütünlüğünü ilke edinerek, nice nice bayramlar kutlayacağımız günleri hep beraber yaşayacağız diyoruz. Bugünün Türk milletine kutlu olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.