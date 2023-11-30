İYİ Partili Talas Meclis Üyesi CHP'ye geçti

CHP Talas İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen programda Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy’a parti rozetini CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin taktı. Keskin, Çalıksoy’un baba ocağına döndüğünü ifade etti. Keskin, “Aslında baba ocağına bir geri dönüş. Kısa bir aralığın ardından bazı koşullardan dolayı bir ayrılık olmuştu ama belki de daha önce olması gereken bir dönüşü bugünkü koşullarda oluştu. Daha önce gelip gelmemesiyle ilgili görüştüğümüzde şunu söyledik hangi partiden seçildiyse arkadaşlarım orada kalsınlar, istifa etmesinler çünkü bu seçmenin vermiş olduğu oya bir saygıydı ama artık kendisi en son şöyle bir cümle söyleyince benim bu tezimi çürüttü. ‘Bana orada seçilirken oy verenler arasında Cumhuriyet Halk Partisine oy verenler de var. O yüzden ben başka partiye geçmiyorum bana oy veren kitlenin partisinde kalmaya devam ediyorum’ deyince biz de saygı duyduk. Sayın Çalıksoy biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisinde ilçe başkanlığı yaptı. Sadece kendisi de değil, bütün ailesi Cumhuriyet Halk Partilidir. O yüzden tabi ki baba ocağıdır. Ben Sayın Çalıksoy’a teşekkür ediyor ve aramıza tekrardan hoş geldiniz diyorum” dedi.

ÇALIKSOY’DAN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ VE DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR

CHP’ye geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Çalıksoy, bugüne kadar İYİ Parti’de kendisine destek verenlere de teşekkür etti. Çalıksoy, “2019 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi olarak seçildik, halkımız bize muhalefet yetkisi iktidarı denetleme yetkisi verdi. Bu yetkiyi halkımız adına en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Halkımızın sorunlarını gündeme taşıdık bu sorunları çözüm üretme çabalarını her zaman sizlerin adına yürüttük. Bu süreçte olağanüstü destek veren İYİ Parti Milletvekili Sayın Dursun Ataş’a, meclis üyelerimize ve parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Bugünden sonra her zaman gönlümde var olan bana dedemin mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.