Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 2023 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyümüştür. Dünya genelinde yaşanan durgunluk, savaşlar ve tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin 5.9'luk büyüme göstermesi memnuniyet vericidir dedi.

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  • 30.11.2023 14:07
  • Güncelleme: 30.11.2023 16:06
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye’nin 2023 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyümüştür. Dünya genelinde yaşanan durgunluk, savaşlar ve tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin 5.9’luk büyüme göstermesi memnuniyet vericidir" dedi.

Büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir olması ve yatırımların artması için fiyat istikrarı ve finansal istikrarın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Gülsoy, "Bu rakamlar, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi bakımından çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 artış gösterdiğini kaydederek, “3. çeyrekte; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3 artış sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin 2023 yılı ilk çeyrekte yüzde 4, ikinci çeyrekte yüzde 3,9 büyüme sağladığını ifade eden Başkan Gülsoy, “Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,9’luk büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 13 çeyrektir sürdürmüştür. 2023 yılının ilk dokuz ayında ise ekonomik büyümemiz yüzde 4,7 oranında gerçekleşmiştir. Dünyadaki gelişmelerin epey hız kazandığı bir dönem yaşıyoruz. Dünya genelindeki yaşanan durgunluk, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların yanı sıra ikinci yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz yansımaları piyasalarda gerginlik oluşturmaya devam etmektedir. İş dünyamız bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışmaktadır. Burada önemli olan sürdürebilirliktir. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve ortak akıl ile şimdi daha çok çalışma zamanıdır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin daha fazla nitelikli büyümesi, büyümenin tabana dengeli yayılması ve dış talebe dayalı büyümesine daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özel sektörün azmi ve iştahı yerinde ama Finansman konusunda destek beklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu zorlu süreçte tüm sorunlarımızda yanımızda olan güçlü sesimiz TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, iş dünyamıza sağladığı destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İHA

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