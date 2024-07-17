İYİ Partili Ülker, yeni öğretmenevi binasını da 'güvensiz' buldu

İYİ Parti Talas Belediye Meclis Üyesi Şahin Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediyesinin Temmuz ayı toplantısında kabul edilen, mevcut öğretmenevinin depremde aldığı hasar nedeniyle boşaltılarak Talas’ta bulunan başka bir yapının öğretmen evine dönüştürülmesi maddesine tepki gösterdi.

Ülker, paylaşımında öğretmenevi olarak kullanılacak yapının güvenli, modern ve yeni bir yapı olması gerektiğini belirterek “Kayseri Öğretmenevi, depremde aldığı hasar nedeniyle, depremden yaklaşık 17 ay sonra riskli ve güvensiz olması nedeniyle boşaltıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında, Talas'ta 1999 öncesi yapılmış bir yapının bulunduğu alanın öğretmen evine dönüştürülmesi maddesi kabul edildi. Çok kıymetli olan öğretmenlerimiz için güvensiz bir yapının boşaltılıp, başka bir güvensiz yapının tadilat yapılarak öğretmenevi olarak kullanılmaması gerektiğini ve öğretmenlerimiz için güvenli, yeni ve modern bir yapı yapılması gerektiğini ifade ettik” ifadelerini kullandı.