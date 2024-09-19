İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Kartal Kavşağı'nın vazgeçilmez bir proje olduğunu fakat bu proje üzerinde durulmadığını ifade etti. Trafiğin rahatlatılması gerektiğini düşünen Yücel bu projenin 6 ay içinde yapılmadıysa 3-4 yıl sonra da yapılmayacağını değindi. Yücel, “Bir yaz dönemi atlattık beni duyan tüm vatandaşların Kartal Kavşağı’nda ışıklarda defaten beklerken sitemlerini belediyeye ilettiler. Belediye başkanı ‘nasıl olsa önümde 4 buçuk yıl var sonra da belki belediye başkanı adayı da olmayacağım’ diyor ama biz bu şehirde bu projelerle yaşayacağız" şeklinde konuştu

‘BELEDİYE BAŞKANLARI KAYSERİ’Yİ TANIMIYOR’

İYİ Partili Kazım Yücel, yıllar önce bir hayırsevere cami projesinden bahsettiklerini fakat Kartal Kavşağı’nın bulunduğu yerin böyle bir şeye uygun olmadığını belirtti. Yücel, “Bunların 2 3 yıl kadar önce bir hayırsevere de bir cami temelinden bahsedildi elhamdülillah Müslümanız diyoruz topluma bunu söylerken şunun için ifade ediyoruz, bir İstanbul Çamlıca cami gibi camiye de bu meydanın bu göbeğin bu kartal Kavşağı’na ihtiyacı olmadığını böyle bir yerleşme alanı olmadığını söylüyoruz hatta bu cami olmadığını hatta bu cami burada hayata geçirince böylesine büyük bir cami bu trafiğin daha da yoğunlaşacağını yani ya Millet Bahçesi yaptınız bununla da yoğunlaştığını görmeyecek kadar belediye başkanları Kayseri’yi tanımıyor. Belki yaptığı çok doğru şeyler vardır ama bu gerçeği birinin söylemesi lazım bu kadar yoğunluğu buraya getiriyorsunuz altyapıyı hala ele almıyorsunuz bu caminin bundan üç yıl önce bir sözleşmesi var neredeyse 1,5 buçuk yıl içerisinde bitirilmesi lazım ama şu ana kadar temeline harcanan paranın da boşa gittiğini belki söylemek şu an uygun olmaz ama temeline gidip bir baksınlar milyarlarca parayı harcadılar şu anda üstünü örtüler etrafını kapattılar. Bu da Kartal Kavşağı’nın bulunduğu noktada Kartal kavşağı küçük ölçekli küçük ölçekli yapılır. Gerçekten bu Kartal kavşağı bu altyapı üstyapı veya alt geçit üst geçitlerle de hayata geçildi. Belediye başkanları otoban, hızlı tren dedi, seçim gelince bir daha söylüyorlar bir seçim gelince söylemişlerdi. Bir seçim daha gelince yine söyleyecekler Kartal Kavşağı‘nı hayata geçirmeyecekler bunla ilgili kamuoyuna bir proje ben sunduklarını görmedim bugün öne alıp söylüyoruz belki onların bir dahaki döneme hayallerinde belediye başkanlığı olmayabilir ama bizim hayalimiz de bu şehirde lüks konforlu ve rahat yaşamak var. Onun için Kartal kavşağı dediğimde vatandaş mı anlayacaktır üzerine altı ay geçti sadece ben buradan Büyükşehir belediye başkanıma seslenmek istiyorum sayın başkanım, söz verdiniz sözlerinizi hayata geçirin bedeli ne olursa olsun geçirin camiye gelince nasıl gayret ediyorsunuz. Hayırseverlerin adını bahane ediyorsunuz onun da bitmesine bitirilmesine 1 buçuk yıl kala niye üzerini kapatıyorsunuz niye etrafını kapatıyorsunuz? Halktan mı saklıyorsunuz, yazık bu halkın parasına bu şehrin parası size emanet buraya söz verdiniz. Sözünüzün takipçisiyiz seçime kadar da beklemeyeceğiz arada bir hatırlatacağız” diye konuştu.