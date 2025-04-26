İYİ Partili Yücel, 'Şu caminin yapılan masrafına Kayseri halkının vicdanı elvermiyor'

İYi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kazım Yücel ile İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi alanı içerisinde yapımı süren cami inşaatına ziyarette bulundu.

Yücel, “Gelen yoğun şikayetlerden bir tanesi Kayseri kaynaklarının bu Kartal Kavşağı diye tabir ettiğimiz noktanın millet bahçesi alanı içerisinde temelleri atılmış milyarlarca rakam harcanmış ama neredeyse 8-10 aydır da tekrar ihale edilmeyen Kayseri kaynaklarının böyle heba edildiği bir cami arazisi alanındayız. Millet bahçesi içerisinde 14 tane mescit var 7'si ya kadınlara 7'si erkeklere yani mescid anlamda sıkıntı da yok millet bahçesinde ihtiyaç de söz konusu yok. Şu caminin yapılan masrafına Kayseri halkının vicdanı elvermiyor. Yazıktır 2 yıl olmuş amacımız Biz söyleyince bunlar düzelsin değil ama İyi Parti İl Başkanı ile birlikte alandan biz Kayseri halkına görünmeyen etrafı kapatılmış alanı durdurulmuş 2 yıldır inşaatı en azından siz vesilesiyle Kayseri kamuoyuna duyurmuş olduk. Kamu kaynakları doğru idare edilmiyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ise “Burası yaklaşık 2 sene önce temeli atıldı ve o zamanın maliyeti bildiğimiz kadarıyla kamuoyuna yansıyan rakamlar 150 ile 200 milyon arasında bir bedelle sadece şu gördüğünüz alanda gördüğünüz temel maliyeti. Burası yaklaşık 2 senedir belediyemiz böyle bir inşaatı böyle masrafı ortada bırakmış durumda ki bizce yapılan bu masraf da büyük bir israf bir kere. Çünkü bölgeye baktığımız zaman konut yok arkamız Millet Bahçesi önümüz çarşı. Yani büyük bir nüfus yoğunluğunun olmadığı bir yer. Bu kadar büyük bir maliyeti var. Vatandaşımızın belediyemize verdiğim bedelleri bu şekilde israf etmesi büyük bir günah. Biz her zaman diyoruz zaten yönetemiyorsanız bırakın” diye konuştu.