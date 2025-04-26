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  • Milletvekili Özsoy'dan İmamoğlu'na: 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır'

Milletvekili Özsoy'dan İmamoğlu'na: 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarına yanıt verdi. Milletvekili Özsoy, 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, Ekrem İmamoğlu'nun trajikomik açıklamalarını kendisi adına hem üzücü hem de son derece saçma buluyorum' dedi.

Milletvekili Özsoy'dan İmamoğlu'na: 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarına yanıt vererek; "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, Ekrem İmamoğlu'nun trajikomik açıklamalarını kendisi adına hem üzücü hem de son derece saçma buluyorum. Ülke gündemini meşgul eden ve kendisinin başrolde olduğu bir yolsuzluk suçlamasıyla ilgili yargı süreci devam ederken, kalkıp Cumhurbaşkanımıza dil uzatmasını ancak ve ancak suçluluk psikolojisinin bir tezahürü olarak görüyorum. Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza saygısızlık eden bu hadsiz tavrı şiddetle kınıyorum. Adaletin tecelli edeceği günler çok yakındır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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