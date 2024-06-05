Jandarma 1 ayda 339 şahsı adli makamlara teslim etti

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 2024 Mayıs Ayı Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi kapsamında;

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 31 adet dijital materyal incelemesi yapılarak yürütülen soruşturmalar aydınlatıldı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde meydana gelen bilişim dolandırıcılıkları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 27 şüpheliye ait kimlik bilgileri tespit edildi. Sanal devriyeler tarafından suç unsuru tespit edilen 90 kişiye işlem oluşturmak üzere düzenlenen raporda 437 müstehcen içerikli, 500 yasa dışı bahis ve 471 oltalama sitesi erişime engellenmek üzere ihbar web ve ulusal siber olayları müdahale merkezine (USOM) bildirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele kapsamında 4 yasadışı giriş ve bulunma olayına müdahale edildi. Yakalanan 4 düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasına ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri tarafından 14 Faili meçhul olaya müdahale edilirken, toplam 10 olay aydınlatıldı.

Öte yandan suç ve kabahatlerden dolayı 385 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken, hakkında yakalama kararı bulunan 339 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yapılan aramalarda 359 gram narkotik madde, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 27 ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca şarjörü, 26 adet muhtelif tabanca parçası, 2 adet av tüfeği, 58 adet tüfek mühimmatı, bin 678 paket bandrolsüz sigara, 12 bin 840 adet eski eser içi tütün doldurulmuş makaron, 850 adet elektronik sigara, 13 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara doldurma makinası, 67 adet dinamit lokumu 50, metre saniyeli fitil, 10 adet mekanik fünye, 6 adet dedektor, 2 adet jenerator, 70 metre elektrik kablosu, 40 litre benzin ve 80 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen suç aletleri kapsamında 97 şüpheli yakalandı.e Dünya Serisi’nde 4 derece ile döndü.