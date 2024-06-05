Görme engelli yüzücü Cemre Ateş Almanya'dan 4 derece ile döndü
Kayseri Spor A.Ş. sporcusu görme engelli yüzücü Cemre Ateş Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde 4 derece ile döndü.
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Cemre Ateş 28 Mayıs-02 Haziran 2024 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Para yüzme Dünya Serisi’nde mücadele etti. Cemre Ateş toplam 62 ülkeden 470 sporcunun mücadele ettiği yarışlara kulüp ve milli takım antrenörü Ahmet Eskalen idaresinde katıldı. Cemre Ateş final yüzmeye hak kazanarak 400 metre serbest stilde gençlerde dünya 4'üncüsü, 100 metre sırtüstü stilde dünya 6'ncısı, 200 metre ferdi karışıkta dünya 7'incisi ve 50 metre serbest stilde Dünya 8'incisi oldu.