Jandarma çeşitli suçlardan aranan 432 şahsı yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Temmuz ayında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 432 şahıs yakalandı.

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  • 04.08.2023 11:15
  • Güncelleme: 04.08.2023 12:28
Jandarma çeşitli suçlardan aranan 432 şahsı yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Temmuz ayında yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranması bulunan 432 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayı içerisinde bir kasten öldürme, 79 kasten yaralama olayında yakalanan 175 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. 30’u evden, 4’ü otodan, 5’i iş yerinden, 1’i kamu, kurum ve kuruluşlarından, 1’i bağ, bahçe ve tarladan, 1’i inşaattan hırsızlık, 2’si motosiklet, 2’si haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı ve 16 dolandırıcılık olayı olmak üzere toplam 62 olayda 89 şüpheli yakalanırken, 8 şüpheli tutuklandı. Ekiplerce, 2 ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, 12 ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’, 1 ‘yasadışı ekim’, 1 ‘resmi belgede sahtecilik’, 4 ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’, 1 ‘izinsiz kazı’ ve 10 ‘göçmen kaçakçılığı’ olayı ortaya çıkarılırken, bu olaylarda 39 şüpheli yakalandı. İcra edilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 204 kilo tütün, 72 bin adet makaron, 170 paket sigara, 10 litre alkollü içecek, 3 adet kazı malzemesi, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, ele geçirildi. Ekipler tarafından terör ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; ‘FETÖ/PDY’, ‘PKK’ ve ‘DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 4 olayda 4 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 1 şahsın arama çalışmalarına devam ederken, çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 432 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 40 aile hakkında ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’nden yasal işlem yapıldı..

Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye ve Kayseri Huzur Güven Uygulamalarında; 19 bin 735 şahıs sorgulanırken, bin 189) umuma açık yer, metruk bina, okul ve park ve bahçe kontrol edilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 71 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 7 bin 958) araçtan arandığı tespit edilen 1 araç yakalanırken, 225 araca idari yaptırım uygulandı ve 30 araç trafikten men edildi.

İHA

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