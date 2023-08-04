Atık suların yüzde 5.2'si yeniden kullanılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Haziran ayı itibarıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 5,2'ye ulaştığını belirterek, 'Atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5'e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık' dedi.

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  • 04.08.2023 10:53
  • Güncelleme: 04.08.2023 10:53
Atık suların yüzde 5.2'si yeniden kullanılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Haziran ayı itibarıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 5,2’ye ulaştığını belirterek, “Atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5’e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, küresel iklim değişikliğinin en çok etkilediği doğal kaynaklardan birisi olan su kaynaklarının korunması için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kuraklık ile su kaynaklarının azaldığını göz önünde bulunduran Bakanlık, yakın gelecekte su krizlerinin ülkemizde yaşanma ihtimalinin düşürülmesi amacıyla atık suların arıtılarak çeşitli alanlarda yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlıyor.

Bu çerçevede Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, “Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak sorumluluğuyla, atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5’e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık. Haziran ayı itibarıyla, atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,2’ye çıkardık” ifadelerini kullandı.

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