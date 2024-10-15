Jandarma'dan öğrencilere trafik bilinci eğitimi 

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yahyalı ilçesine bağlı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge İlkokulu, Ortaokulu ile Necati Kurmel Lisesi'nde öğrenim gören 310 öğrenciye; ‘Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları, Işık Kuralları, Emniyet Kemerinin Önemi, Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı, Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi ve Diğer Genel Trafik Kuralları’ ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi. Jandarma ekipleri tarafından ayrıca eğitim sonrası öğrencilere Jandarma çocuk dergisi ve Jandarma boyama kitabı hediyeleri verildi.