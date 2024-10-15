Jandarma'dan öğrencilere trafik bilinci eğitimi 

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde trafik jandarma ekipleri ilk, orta ve lise öğrenimi gören toplamda 310 öğrenciye trafik bilinci oluşturmak için eğitim verdi. Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma çocuk dergileri ve Jandarma boyama kitapları hediye edildi.

Jandarma'dan öğrencilere trafik bilinci eğitimi 

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yahyalı ilçesine bağlı Şehit  Mustafa Aydın Yatılı Bölge İlkokulu, Ortaokulu ile Necati Kurmel Lisesi'nde öğrenim gören 310 öğrenciye; ‘Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları, Işık Kuralları, Emniyet Kemerinin Önemi, Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı, Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi ve Diğer Genel Trafik Kuralları’ ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi. Jandarma ekipleri tarafından ayrıca eğitim sonrası öğrencilere Jandarma çocuk dergisi ve Jandarma boyama kitabı hediyeleri verildi.

Haber Merkezi

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