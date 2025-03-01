Jandarma ekipleri bin 36 adet sentetik hap ele geçirdi

Jandarma ekipleri bin 36 adet sentetik hap ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Narkotik Faaliyetler kapsamında düzenlenen çalışmalar neticesinde bin 36 adet sentetik hap, suçtan elde edilen 9 bin 200 TL para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K., Y.M.E.ve M.M. isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen Narkotik Faaliyetler kapsamında düzenlenen çalışmalar neticesinde; Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde takibi yapılan şahısların üzerlerinde ve eşyalarında icra edilen aramada bin 36 adet sentetik hap, suçtan elde edilen 9 bin 200 TL para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili M.K., Y.M.E. ve M.M. isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı