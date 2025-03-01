Kayserispor bugün Beşiktaş'a konuk olacak

Kayserispor, Süper Ligin 26'ıncı haftasında bugün Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Beşiktaş, 4 maçtır yenilmeyen Kayserispor'u konuk edecek.

Kayserispor bugün Beşiktaş'a konuk olacak

Düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor ile ilk 3 takım arasına girmek isteyen Beşiktaş saat 20.30’da İstanbul’da karşılaşacak. Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği müsabakaya Kayserispor’un Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Ali Karimi, Kartal Kayra, Mane, Bourabia, Cardoso ve Nazon 11’iyle çıkması bekleniyor

Haber Merkezi

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