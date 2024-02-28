Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde iki ikamete düzenlenen operasyonda da 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alınarak karakola götürülürken, bulunan materyallere el konuldu. Şehir dışında ikamet ettiği belirlenen 1 şahsın yakalanması için de çalışma başlatıldı.